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  4. В Госдуме критикуют идею Минстроя ремонтировать ветхие дома за счет жильцов

В Госдуме критикуют идею Минстроя ремонтировать ветхие дома за счет жильцов

, 13:47 63

Депутат Дмитрий Ионин считает, что эта тактика приведет к «бессмысленной трате федеральных денег» и вызовет недовольство граждан, но не решит проблему ветхого жилья.

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Фото, видео: YouTube / Retro Lover, 5-tv.ru

Против идеи ремонтировать старые дома за счет жильцов высказался депутат Госдумы РФ от Свердловской области Дмитрий Ионин. По его мнению, это не решит проблему ветхого жилья, приведет к «бессмысленной трате федеральных денег» и вызовет недовольство граждан.

С инициативой ремонтировать дома, износ которых составляет 70%, за счет самих жильцов выступило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Этот вопрос будет обсуждаться сегодня на парламентских слушаниях в Госдуме.

В интервью URA.RU депутат Ионов высказал мнение, что власти занижают степень износа домов. В итоге из фондов капремонта латаются дома, которые ремонтировать бессмысленно.

«Жители фактически аварийных домов не получают новое жилье. Они получают тот же ветхий дом, но с покрашенным фасадом и отремонтированной крышей», — сказал депутат.

Он считает такую тактику ошибочной. По словам Ионова, это не решение проблемы, а небольшая отсрочка, причем за счет граждан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об инициативе Минстроя ремонтировать ветхие дома за счет жильцов до тех пор, пока специальная комиссия не признает его аварийными.

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