В Госдуме критикуют идею Минстроя ремонтировать ветхие дома за счет жильцов

Против идеи ремонтировать старые дома за счет жильцов высказался депутат Госдумы РФ от Свердловской области Дмитрий Ионин. По его мнению, это не решит проблему ветхого жилья, приведет к «бессмысленной трате федеральных денег» и вызовет недовольство граждан.

С инициативой ремонтировать дома, износ которых составляет 70%, за счет самих жильцов выступило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Этот вопрос будет обсуждаться сегодня на парламентских слушаниях в Госдуме.

В интервью URA.RU депутат Ионов высказал мнение, что власти занижают степень износа домов. В итоге из фондов капремонта латаются дома, которые ремонтировать бессмысленно.

«Жители фактически аварийных домов не получают новое жилье. Они получают тот же ветхий дом, но с покрашенным фасадом и отремонтированной крышей», — сказал депутат.

Он считает такую тактику ошибочной. По словам Ионова, это не решение проблемы, а небольшая отсрочка, причем за счет граждан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об инициативе Минстроя ремонтировать ветхие дома за счет жильцов до тех пор, пока специальная комиссия не признает его аварийными.