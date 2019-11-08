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  4. В США самолет в стиле «Звездных войн» готовится совершить свой первый полет

В США самолет в стиле «Звездных войн» готовится совершить свой первый полет

, 9:29 Эфирная новость 25

Взлетать и садиться самолет будет под музыку из фильма. А удачного полета пассажирам будут желать фразой «Да пребудет с вами сила».

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Почувствовать себя джедаями теперь смогут пассажиры американской авиакомпании. Обладатели франшизы «Звездные воины» стилизовали самолет на тему культовой киносаги.

На фюзеляже Boeing — темная и светлая стороны силы. Все предметы на борту напоминают о любимых героях. Авторы идеи изменили даже видеоинструкцию по безопасности, которую показывают перед взлетом.

Как заявляют в авиакомпании, взлетать и садиться самолет будет под музыку из фильма. А удачного полета пассажирам будут желать фразой «Да пребудет с вами сила».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в Калифорнии.

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