В США самолет в стиле «Звездных войн» готовится совершить свой первый полет

Почувствовать себя джедаями теперь смогут пассажиры американской авиакомпании. Обладатели франшизы «Звездные воины» стилизовали самолет на тему культовой киносаги.

На фюзеляже Boeing — темная и светлая стороны силы. Все предметы на борту напоминают о любимых героях. Авторы идеи изменили даже видеоинструкцию по безопасности, которую показывают перед взлетом.

Как заявляют в авиакомпании, взлетать и садиться самолет будет под музыку из фильма. А удачного полета пассажирам будут желать фразой «Да пребудет с вами сила».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в Калифорнии.