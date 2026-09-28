ИИ взял штурвал: самолет впервые пересек США под управлением нейросети

Управляемый искусственным интеллектом самолет впервые перелетел через США

Самолет Cessna Caravan впервые пересек континент под полным управлением искусственного интеллекта. Маршрут пролегал через всю территорию США — из Калифорнии в Северную Каролину. Об этом сообщили «Известия».

На протяжении маршрута длиной в несколько тысяч километров полетом руководила именно нейросеть. Уточняется, что она самостоятельно выполнила взлет, управляла судном в воздухе, а также произвела посадку.

Для дозаправки самолет совершал промежуточные посадки. Все они были выполнены в автоматическом режиме. При этом в кабине в роли страхующего присутствовал пилот, однако он ни разу не вмешался в управление на всем протяжении рейса.

Сами разработчики заявили, что система продемонстрировала впечатляющую оперативность. Так, на принятие решений об изменении курса уходили миллисекунды, что существенно быстрее человеческой реакции.

Они отметили, что во время полета борт столкнулся с неблагоприятными погодными условиями в виде гроз и вихрей. Однако нейросеть оперативно перестраивала траекторию, чтобы обойти опасные зоны, без подсказок авиадиспетчеров.

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