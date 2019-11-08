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Дипломаты добились смягчения обвинений для двух задержанных фанатов в Венгрии

, 17:29 Эфирная новость 59

Накануне по пути на матч Лиги Европы между местным «Ференцварошом»» и московским ЦСКА фанаты обеих команд устроили настоящее побоище.

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Фото, видео: Reuters, 5-tv.ru

Российские дипломаты смогли смягчить характер обвинений для двух фанатов ЦСКА, задержанных после драки в Будапеште. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посольства РФ в Венгрии.

Предполагается, что в ближайшее время они будут освобождены.

Стычки футбольных фанатов начались еще в метро. На фоне отчетливо слышны угрожающие крики на венгерском. Крепкие бритоголовые парни скрывают свои лица за масками. Все — в черных армейских куртках, на которых можно заметить нашивки с символикой времен нацистской Германии. Цель у них одна — найти русских.

С чего началась перепалка, разбиралась Наталья Кириллова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после драки были задержаны несколько россиян.

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