«Русская Кардашьян» в «металлических» штанах удивила поклонников новым имиджем

Анастасия Квитко удивила поклонников новым имиджем. На фото, которое 24-летняя блогер и модель опубликовала на своей странице в Instagram, она предстала блондинкой и, что совсем уж необычно, в штанах. Правда, металлического цвета леггинсы еще больше подчеркивают роскошные формы Анастасии, за которые она получила прозвище «Русская Кардашьян». Девушка демонстрирует на фото как вид спереди, так и вид сзади. Подписчики в комментариях выражают восторг, особенно новым цветом волос Квитко.

Instagram @anastasiya_kvitko

«Мне нравится, что ты сделала со своими волосами».

«Тебе идет быть блондинкой, оставайся такой».

«Покрасилась?» — отмечают фанаты.

Однако Анастасия честно призналась, что по-прежнему остается брюнеткой, а на голове у нее просто парик.

«Безумно красиво выглядит!»

«Плотная блестящая одежда — лучшая вещь для демонстрации изгибов. Удивительно!»

«Ты несравненная! Ты выглядишь совершенно фантастически! Твоя красота бесконечна! Ты уникальна!» — восхищаются комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Хэллоуин Анастасия Квитко нарядилась очень сексуальным ангелом и исполнила горячий тверк на камеру.