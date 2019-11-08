  1. Пятый канал
  4. «Русская Кардашьян» в «металлических» штанах удивила поклонников новым имиджем

«Русская Кардашьян» в «металлических» штанах удивила поклонников новым имиджем

, 15:48 | Светлана Александрова Фото 543

Анастасия Квитко честно призналась, что новый цвет волос, которым так восхищаются фанаты — всего лишь парик.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко удивила поклонников новым имиджем. На фото, которое 24-летняя блогер и модель опубликовала на своей странице в Instagram, она предстала блондинкой и, что совсем уж необычно, в штанах. Правда, металлического цвета леггинсы еще больше подчеркивают роскошные формы Анастасии, за которые она получила прозвище «Русская Кардашьян». Девушка демонстрирует на фото как вид спереди, так и вид сзади. Подписчики в комментариях выражают восторг, особенно новым цветом волос Квитко.

Instagram @anastasiya_kvitko

«Мне нравится, что ты сделала со своими волосами».

«Тебе идет быть блондинкой, оставайся такой».

«Покрасилась?» — отмечают фанаты.

Однако Анастасия честно призналась, что по-прежнему остается брюнеткой, а на голове у нее просто парик.

«Безумно красиво выглядит!»

«Плотная блестящая одежда — лучшая вещь для демонстрации изгибов. Удивительно!»

«Ты несравненная! Ты выглядишь совершенно фантастически! Твоя красота бесконечна! Ты уникальна!» — восхищаются комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Хэллоуин Анастасия Квитко нарядилась очень сексуальным ангелом и исполнила горячий тверк на камеру.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.73
0.14 70.42
-0.13
От судьбы не уйдешь: ТОП-5 долгожителей среди знаков зодиака

Последние новости

16:22
Боевики ИГ* из Ярославля получили от 9 до 15 лет лишения свободы — видео
16:16
«Сам отец двух дочерей»: Тарасов оправдался после слов об оплеухах для жены
16:13
Рейс из Москвы экстренно приземлился в Самаре
16:07
Видео: Любовь между медведицей и маламутом в зоопарке на берегу Байкала
16:02
Землетрясение в Иране: Пятеро погибших, более 120 раненых
15:48
«Русская Кардашьян» в «металлических» штанах удивила поклонников новым имиджем

Сейчас читают

Два фото: звезду 1980-х Женю Герасимову теперь не узнать
«Такая интеллигентная!» Жена внука Пугачевой показала стильные фото с дачи
Гороскоп на 8 ноября: Ретроградный Меркурий сулит удачу и богатство

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев