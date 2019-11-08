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«И ругали мы его, и штрафы платили»: бабушка рассказала о звонившем в экстренные службы слепом сироте

, 16:46 | Игорь Рязов Видео 58

Однажды 12-летний Максим позвонил в одно из подразделений МЧС и сотрудники приехали к нему в гости, но не ругать, а с подарками.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Евгения Зеленко, бабушка 12-летнего Максима, звонившего в экстренные службы от одиночества, расплакалась во время рассказа о сюрпризе МЧС. Впечатлениями от общения с незрячим мальчиком также поделилась диспетчер спасателей, сумевшая его разговорить.

Добрая история произошла в Ростове-на-Дону. Любящий общение Максим в течение долгого времени звонил в экстренные службы из-за одиночества. Однажды он попал на диспетчера Екатерину Максименко, которая смогла его разговорить и узнать адрес. После этого к мальчику приехала бригада МЧС с гостинцами и устроила ему настоящий праздник.

Бабушка мальчика призналась, что очень удивилась приезду пожарных. Она рассказала, что знала о склонности внука звонить в экстренные службы ради общения, но не могла ему объяснить, почему так поступать неправильно.

«Он очень любит общение, поэтому по телефону звонит всем. <…>. И ругали мы его, и штрафы платили, нас предупреждали со скорой помощи, потому что он не только в пожарную звонит. Но он не вызывает никого, он просто разговаривает», — рассказала Евгения Федоровна.

Она добавила, что из-за проблем со зрением ее ребенок обучается в специализированной школе-интернате в Сергиевом Посаде. Рассказывая об этом, бабушка Максима расплакалась. Она уточнила, что растерялась, когда мама мальчика умерла в 2017 году, поэтому отдала ребенка в учреждение. По ее словам, приезд пожарных очень приободрил мальчугана.

«Он обрадовался, внук, что с ним пришли побеседовать, на каникулах все-таки. Он любит гостей, когда он на каникулах бывает, многие приходят, знакомые наши, он любит гостей и сам любит ходить <…>. Все с подарками, вот это он любит», — сказала Евгения Федоровна, добавив, что Максим просит теперь всем рассказывать о приезде пожарных.

Диспетчер МЧС Екатерина Максименко рассказала, что мальчик был очень рад общению с пожарными. Позже он сам рассказал об этом, перезвонив ей. Также она поделилась впечатлениями от общения с юным Максимом и пообещала навестить его вместе с сыном на новогодних каникулах.

«По разговору со мной, он в принципе адекватный мальчик, но видно, что какие-то проблемы существуют. Может быть, это связано с его заболеванием. Может быть это связано с потерей близкого человека. Но мальчик для меня, в принципе был очень адекватный, положительный», — рассказала Екатерина.

 

Как сообщал 5-tv.ru, сотрудники МЧС не только пообщались с 12-летним Максимом, но и разрешили ему залезть в пожарный автомобиль и все там потрогать. После этого мальчик пообещал, что больше не будет звонить в экстренные службы и отвлекать их от работы.

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