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  4. Информация о смерти одного из раненных после стрельбы в Забайкалье не подтвердилась

Информация о смерти одного из раненных после стрельбы в Забайкалье не подтвердилась

, 14:49 | Светлана Шевченко Срочная новость 16

Трагедия в части произошла 25 октября. Погибли восемь военных. Двое были госпитализированы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Егоршев

Информация о смерти одного из двух раненых при стрельбе в части Забайкалья не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что находящийся в тяжелом состоянии военнослужащий скончался в столичной больнице. Данные об этом оказались ошибкой.

Молодой человек находится в стабильно тяжелом состоянии.

Трагедия произошла 25 октября во время смены караула. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам из автомата. Восемь человек погибли на месте. В Минобороны сообщили, что у военнослужащего мог произойти нервный срыв

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Шамсутдинов задержан и сотрудничает со следствием.

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