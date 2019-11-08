Информация о смерти одного из раненных после стрельбы в Забайкалье не подтвердилась

Информация о смерти одного из двух раненых при стрельбе в части Забайкалья не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что находящийся в тяжелом состоянии военнослужащий скончался в столичной больнице. Данные об этом оказались ошибкой.

Молодой человек находится в стабильно тяжелом состоянии.

Трагедия произошла 25 октября во время смены караула. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам из автомата. Восемь человек погибли на месте. В Минобороны сообщили, что у военнослужащего мог произойти нервный срыв.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Шамсутдинов задержан и сотрудничает со следствием.