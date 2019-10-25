В Минобороны назвали причины расстрела солдатом-срочником сослуживцев в Забайкалье

Причиной расстрела своих сослуживцев солдатом-срочником в части Забайкалья мог стать нервный срыв после личных проблем, которые не связаны со службой в вооруженных силах РФ. Об этом заявили в Минобороны России.

По последним данным, погибли восемь человек и ранены двое. Угрозы жизни пострадавшим в результате стрельбы нет, отметили в ведомстве.

Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло в 18.20 по местному времени, по предварительным данным, в войсковой части 54160. Рядовой Ш., когда находился в подразделении немедленного реагирования, открыл стрельбу из табельного оружия по своим сослуживцам.

Известно, что солдат задержан и обезврежен.

Обстоятельства произошедшего уточняются.