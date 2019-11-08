Скандального музыканта Пита Доэрти задержали с кокаином в Париже

Скандально известного британского музыканта Пита Доэрти задержали в Париже по подозрению в покупке наркотиков, сообщает Daily Mail.

Источник издания рассказал, что Доэрти схватили в районе Пигаль. При себе у него были два грамма кокаина. Предполагается, что он купил наркотики у уличного дилера незадолго до задержания.

«Он был пьян и с самого начала не подчинялся полиции. В итоге его все-таки заставили сесть в полицейскую машину», — рассказал источник.

Представитель парижской прокуратуры сообщил, что Доэрти взяли под стражу рано утром 8 ноября. Скоро ему будут предъявлены обвинения по одной из наркотических статей.

Пит Доэрти прославился как гитарист и вокалист скандально известной рок-группы The Libertines. Он основал коллектив в 1997 году вместе со своим другом Карлом Баратом. Музыкант неоднократно попадал в скандальные истории, связанные с наркотиками. Например, восемь лет суд Лондона приговорил Доэрти к шести месяцам тюрьмы за хранение кокаина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю о задержании другой знаменитости с кокаином. Речь идет о российской актрисе Наталье Бочкаревой, которая ранее потребовала прекратить называть ее наркоманкой.