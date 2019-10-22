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Бочкарева требует прекратить называть ее наркоманкой и обещает рассказать все

, 21:48 Фото 642

Актриса, задержанная в конце сентября с наркотиками и находящаяся сейчас под следствием, обратилась к своим подписчикам в Instagram и пожаловалась на «целый КАМАЗ негатива».

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Фото, видео: Instagram @natalia_bochkareva_official

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Наталья Бочкарева задержана с кокаином 40

Находящаяся под следствием после задержания с кокаином актриса Наталья Бочкарева написала в своем Instagram пространное обращение к подписчикам и журналистам, в котором пожаловалась на травлю и давление.

«Скажите, пожалуйста, откуда у некоторых из вас ко мне столько ненависти и злости? Я впервые решила не закрывать комментарии под последним постом и получила „целый КАМАЗ“ негатива!», — пишет звезда сериала «Счастливы вместе».

Instagram @natalia_bochkareva_official

Бочкарева признает, что интерес публики к ее истории вполне логичен, однако не считает себя обязанной что-либо объяснять. Она также просит журналистов оставить в покое ее семью и не донимать ее детей «в поисках искрометных заголовков».

«Поверьте, я ни от кого не прячусь. Но и дышать спокойно не могу из-за того, что на меня идет давление. Вы бы знали какое!», - пожаловалась актриса.

Она попросила прекратить портить ей жизнь и просто подождать итогов расследования.

«Все узнаете, я вам обещаю. Но! Называть себя „наркоманкой“ тоже не позволю! Хватит! Тем, кто яро высказывается в мой адрес, желаю триста раз подумать, прежде, чем это сделать. Я за всеми своими подписчиками наблюдаю и ценю каждого, кто меня поддерживает! А жизнь расставит все на свои места. Вот тогда и поговорим», — заключила Наталья Бочкарева.

Большинство фолловеров постаралось поддержать оказавшуюся в непростой ситуации звезду и пишут в комментариях, что верят ей и все в конце концов будет хорошо.

«Красиво», — отреагировала на пост Екатерина Гордон.

«Держись Наталья! Злыдни пускай идут лесом!»

«Наталья, все нормально! Любим тебя и переживаем. Знаем твое нелегкое детство и поэтому желаем только счастья и семейного благополучия!» — пишут поклонники.

Но некоторые продолжают публиковать гневные тирады, призывая наказать актрису как можно строже.

«Вас нужно навсегда исключить из телепространства и наказать по всей строгости закона, потому что вы не обычный человек! Вы должны быть примером, а не позорищем!» — написал один из пользователей соцсетей.

Ранее 5-tv.ru приводил аргументы в пользу того, что Наталью Бочкареву могли подставить.

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