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Как выглядит интерьер вагонов поезда «Таврия» для поездки в Крым

, 19:14 | Мия Субботина Фото 31

В декабре из Петербурга в Севастополь поедут купейные и плацкартные вагоны, а из Москвы в Симферополь — двухэтажные поезда с вагонами купе и СВ.

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Фото, видео: grandtrain.ru

Компания «Гранд Сервис Экспресс», которая будет заниматься железнодорожными перевозками пассажиров между Крымом и материковыми городами России, презентовала фотографии интерьера вагонов поезда «Таврия».

Согласно описанию на сайте оператора, плацкартные вагоны будут оборудованы кондиционерами и двумя биотуалетами. Верхние и нижние полки в ширину составят 60 см каждая. Также в вагонах расположены розетки 220В и USB.

Купейные вагоны также будут оборудованы биотуалетами. Пассажирам будет разрешен провоз мелких домашних животных. В купе две нижних и две верхних полки шириной 60 см каждая, с индивидуальным освещением. Есть кондиционер, розетки 220В и USB. И такие вагоны уже включат в составы одноэтажных и двухэтажных поездов.

Вагоны СВ, оборудованные душем и биотуалетами, будут курсировать только в составе двухэтажных поездов. В интерьере вагона будут расположены два нижних дивана шириной 60 см каждый, с индивидуальным освещением. А также телевизор, кондиционер, розетки 220В и USB.

Продажи билетов в Крым начались на поезда «Таврия» 8 ноября. Первый состав на полуостров поедет из Петербурга 23 декабря в 14 часов с Московского вокзала. А на следующий день первая «Таврия» помчится из Москвы в Симферополь с Казанского вокзала. Ранее 5-tv.ru писал о том, что на поезда в Крым планируется введение скидок для льготников.

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