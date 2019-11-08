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Момент смерти актера из Красноярского края попал на видео

, 20:27 | Анастасия Игонина Видео 81

Мужчина погиб в ДТП — трагедию записал установленный в машине авторегистратор.

Фото, видео: kino-teatr.ru, YouTube / Ракурс360 Новости I Репортажи I Расследования

В Красноярском крае в ДТП разбился актер драмтеатра города Минусинск — Виктор Бубенков. Момент трагедии попал на видеорегистратор автомобиля, которым управлял мужчина.

Судя по записи, 64-летний актер ехал по двухполосной загородной трассе. В какой-то момент мужчина выехал на встречную полосу. Затем машина вернулась на свою полосу, а после и вовсе вылетела с трассы и врезалась в дерево.

Как сообщают региональные издания, Бубенков от полученных травм умер на месте происшествия. По какой причине артист совершил маневр, стоивший ему жизни, пока неизвестно.

Виктор Бубенков имеет два образования — он учился в Кемеровском государственном институте искусств на режиссерском факультете и в Свердловском государственном театральном институте. Муэчина трудился в русском драмтеатре в Абакане, почти 20 лет был директором театра в Нижнем Тагиле, а в последние годы играл в драмтеатре в Минусинске.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актер из сериала «Неотложка» умер после спектакля в Казани.

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