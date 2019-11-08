Момент смерти актера из Красноярского края попал на видео

В Красноярском крае в ДТП разбился актер драмтеатра города Минусинск — Виктор Бубенков. Момент трагедии попал на видеорегистратор автомобиля, которым управлял мужчина.

Судя по записи, 64-летний актер ехал по двухполосной загородной трассе. В какой-то момент мужчина выехал на встречную полосу. Затем машина вернулась на свою полосу, а после и вовсе вылетела с трассы и врезалась в дерево.

Как сообщают региональные издания, Бубенков от полученных травм умер на месте происшествия. По какой причине артист совершил маневр, стоивший ему жизни, пока неизвестно.

Виктор Бубенков имеет два образования — он учился в Кемеровском государственном институте искусств на режиссерском факультете и в Свердловском государственном театральном институте. Муэчина трудился в русском драмтеатре в Абакане, почти 20 лет был директором театра в Нижнем Тагиле, а в последние годы играл в драмтеатре в Минусинске.

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