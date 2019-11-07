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  4. Актер из сериала «Неотложка» умер после спектакля в Казани

Актер из сериала «Неотложка» умер после спектакля в Казани

, 14:39 68

Заслуженному артисту России стало плохо в гримерке после показа вечернего спектакля в Казанском ТЮЗе.

Фото: kazan-tuz.ru

Заслуженный артист России Александр Купцов умер на 65-м году жизни после спектакля в Казанском ТЮЗе. Об этом сообщается на странице театра в социальной сети.

В этот день Купцов отыграл два спектакля, а после вечернего актеру стало плохо в гримерке.

«Нет слов, чтобы описать горечь утраты, нет сил, чтобы поверить…» — говорится в сообщении театра.

Информации о дате и времени прощания пока не поступало. Широкому зрителю Александр Купцов известе по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Неотложка», «Зулейха», «Голубка» и других.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 48 лет после продолжительной болезни умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин.

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