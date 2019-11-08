В Арзамасе мужчины пытались украсть самовар, но их засекла камера наблюдения

Двое злоумышленников решили украсть самовар у жителя Арзамаса. Побег мужчин с места преступления попал на камеры видеонаблюдения.

Мужчина, в доме которого произошла кража, обратился в полицию. С его слов стало известно, что злоумышленники — его знакомые. Приятели пострадавшего пришли к нему домой. Один из них отвлекал хозяина, а второй вынес из дома дорогостоящий самовар. После этого воры сбежали с места происшествия, однако оба попали в объектив камеры видеонаблюдения, которая установлена на одном из соседних домов.

Как отмечают в правоохранительных органах, один из участников плана уже был судим ранее. Подозреваемых задержали и доставили в полицию. В ходе допроса мужчины признались в краже.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что московскую квартиру обокрали на 22 миллиона рублей.