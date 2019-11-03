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  4. Московскую квартиру обокрали на 22 миллиона рублей

Московскую квартиру обокрали на 22 миллиона рублей

, 12:22 38

Сообщается, что в квартире, где орудовал вор, проживает коммерческий директор частной компании.

Фото: www.globallookpress.com /West Coast Surfer

Московскую квартиру обокрали на довольно внушительную сумму. Злоумышленник похитил порядка 22 миллионов рублей из столичной квартиры.

Сообщается, что там проживает один из руководителей коммерческой организации. Мужчина обратился в полицию, сообщив, что к нему домой на бульваре Маршалла Рокоссовского, проник неизвестный. Преступник вскрыл сейф и забрал крупную сумму — 22,5 миллиона рублей. После этого, утверждает 26-летний коммерческий директор, вор скрылся, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка столичной полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ — «Кража в особо крупном размере».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что квартиру певицы Екатерины Шавриной обокрали в Москве.

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