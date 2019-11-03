Московскую квартиру обокрали на 22 миллиона рублей

Московскую квартиру обокрали на довольно внушительную сумму. Злоумышленник похитил порядка 22 миллионов рублей из столичной квартиры.

Сообщается, что там проживает один из руководителей коммерческой организации. Мужчина обратился в полицию, сообщив, что к нему домой на бульваре Маршалла Рокоссовского, проник неизвестный. Преступник вскрыл сейф и забрал крупную сумму — 22,5 миллиона рублей. После этого, утверждает 26-летний коммерческий директор, вор скрылся, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка столичной полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ — «Кража в особо крупном размере».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что квартиру певицы Екатерины Шавриной обокрали в Москве.