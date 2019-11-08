«Лежал полчаса в истерике»: рыжий из «Иванушек» рассказал о смерти сестры

Певец Андрей Григорьев-Апполонов рассказал жуткие подробности о смерти своей сестры Юлии. Впечатлениями он поделился в YouTube-шоу телеведущей Даны Борисовой.

«Когда Юля умерла, это я хорошо помню. Прям очень жестко», — ответил артист на вопрос о смерти сестры.

Он рассказал, что Юлия страдала от астмы и при этом много курила. Она несколько раз пыталась побороть никотиновую зависимость, но безуспешно. В результате женщина скончалась.

«Как узнал? Я был в Германии, позвонили — сказали. Я упал на землю, лежал полчаса в истерике», — поделился воспоминанием рыжий из «Иванушек».

Он также признался, что не бросил курить после смерти сестры и стыдится из-за этого. По его словам, завязать не помогает даже осознание, что его может постичь та же участь. Григорьев-Апполонов запретил себе прикасаться к сигаретам дома, но курит на улице.

Как сообщал 5-tv.ru, Юлия Григорьева-Аполлонова скончалась летом 2017-го в возрасте 51 года.