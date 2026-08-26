Комик Юлия Ахмедова составила завещание и включила в него кота

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 149 0

Не только о юморе думают звезды стендапа, но и о смерти! Ахмедова объяснила, почему решила заранее позаботиться о близких.

Юлия Ахмедова составила завещание и включила в него кота

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Комик Юлия Ахмедова составила завещание

Стендап-комик, продюсер и сценарист Юлия Ахмедова в интервью Лауре Джугелии впервые заговорила о смерти и наследстве. Она заявила, что довольно часто летает, периодически болеет и в целом пессимистично смотрит на жизнь — именно это, а не «какая-то дикая паранойя», подтолкнуло ее к оформлению документа.

«Я поняла, что, если со мной что-то случится, то я хочу, чтобы было завещание, где расписано, что, кому, куда. И мне вообще кажется, что это суперпрактика, на самом деле», — отметила 43-летняя Ахмедова.

У артистки не раз случались панические атаки, в эти моменты она всерьез думала, что умирает, вот и пришла к выводу, что пора заняться юридическими аспектами этого сложного вопроса. Она уже составила соответствующий документ. Оригинал хранится у нотариуса, а копия лежит дома в сейфе. В нем звезда стендапа расписала все до мелочей — позаботилась, чтобы родители, сестра и даже кот ни в чем не нуждались.

«Чтобы, если меня не станет, моя мама была защищена до конца своей жизни, мой папа был защищен, моя сестра, мой кот», — пояснила она.

Мало того, Ахмедова уже определила, кому достанется любимый питомец в случае ее смерти. И новому владельцу, помимо животного, будет положен бонусом в виде автомобиля.

Певец Прохор Шаляпин поддерживает прагматичные взгляды коллеги по творческому цеху. Ранее 5-tv.ru сообщал, что он тоже решил заранее составить завещание. 42-летний артист считает, что такой документ необходим каждому владельцу имущества, чтобы в будущем избежать споров между наследниками.

Главными людьми, которым он доверяет свои активы, певец назвал мать и отчима. Шаляпин старается заботиться о них: недавно, например, отправил на десятидневный отдых в Сочи, а еще продал мамину квартиру в Мытищах и приобрел ей трехкомнатное жилье в Москве рядом со своим домом. Детей у Прохора нет, но только пока, в будущем он хотел бы иметь большую семью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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