Восемь выходцев из Центральной Азии и Закавказья лишили гражданства РФ

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 70 0

Они представляли угрозу национальной безопасности России.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Восемь выходцев из Центральной Азии и Закавказья лишили гражданства России. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ РФ.

По информации силовиков, причиной такого решения стала угроза национальной безопасности страны.

ФСБ РФ также перечислила, кого именно лишили гражданства России. В этом списке житель Ставрополья, который, как установило следствие, участвовал в формировании негативного восприятия русской культуры и отрицательного отношения к лицам славянской национальности.

Еще гражданства России лишили жителя Адыгеи. Он критиковал участие мусульман в специальной военной операции (СВО) в составе ВС РФ, неоднократно обсуждал со своими друзьями тему введения в России «джихада», не хотел интегрироваться в окружающую его языковую среду и проявлял пренебрежительное отношение к русским.

Также гражданства РФ лишили троих жителей Тверской области. По данным ФСБ, они не раз нарушали закон России. В частности, они организовали канал поставки и сбыта контрафактной алкогольной и табачной продукции. Кроме того, нападали на людей избивали их и обворовывали.

Без российского гражданства остался один житель Челябинской области и два выходца из Закавказья. Они причастны к разжиганию межнациональной розни.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Мариуполе агента украинских спецслужб. обвиняемая в госизмене выходила на связь с кураторами через паблик, который нашла по собственной инициативе.

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