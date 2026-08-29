Без дождей? Какая погода ожидается в Москве на выходных

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 69 0

Температура воздуха прогреется до 20 градусов тепла.

Какая погода будет в Москве 29 и 30 августа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
Погода

В Москве 29 и 30 августа ожидается до плюс 20 градусов

В Москве на выходных, 29 и 30 августа, ожидается теплая погода. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Днем температура воздуха в Москве составит от 18 до 20 градусов тепла. В Подмосковье, как заметила синоптик, будет немного холоднее. Столбики термометров в области поднимутся до плюс 15 градусов.

В субботу и в воскресенье дождей в московском регионе не прогнозируется. При этом в ночь на понедельник станет чуть теплее по сравнению с предыдущими днями. Это произойдет из-за большого количества облаков, пояснила Татьяна Позднякова. Метеоролог подчеркнула, что в эти выходные погода в городе будет соответствовать климатической норме.

При этом ранее Гидрометцентр России предупреждал москвичей о резком похолодании, которое накроет российскую столицу 29 августа. Кроме того, по данным специалистов, в этот день в некоторых районах города могут пройти кратковременные дожди. Несмотря на это, воздух прогреется максимум до 22 градусов тепла.

Ранее в беседе с корреспондентом 5-tv.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о том, какая погода будет в Центральной России 1 сентября.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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