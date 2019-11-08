Игорь Верник госпитализирован с репетиции спектакля в Москве

Известный российский актер Игорь Верник был госпитализирован прямо с репетиции во МХТе им. Чехова.

Как стало известно 5-tv.ru, мужчина пожаловался на боли пояснице. Также он заявил, что у него онемела нога. Прибывшие на вызов медики, около часа оказывал 56-летнему актеру помощь, но все же приняли решение о госпитализации.

Народный артист России Игорь Верник известен широкому зрителю как актер и телеведущий. Наиболее известные фильмы с его участием - "Мастер и Маргарита", "Кухня", "Жуки", "На углу у Патриарших". На сцене МХТ им. Чехова он служит с 1986 года.