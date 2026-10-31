Не тем на слово поверил: Лавров осадил немецкого журналиста

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 34 0

Министр посоветовал журналистам не брать на веру то, что Киев говорит о Москве.

В чем Лавров обвинил украинских политиков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Лавров: журналистам не стоит верить словам украинских политиков о Путине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал журналистов не верить заявлениям украинских политиков. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос журналиста немецкого издания Deutsche Welle* на пресс-конференции по итогам первого дня совещания глав МИД стран «Группы двадцати» в Атланте.

Немецкий корреспондент спросил, почему Россия якобы избегает личной встречи с украинским руководством, и почему президент РФ Владимир Путин вместо нее говорит с главой киевского режима Владимиром Зеленским по телефону.

Лаврова удивила такая постановка вопроса, и он напомнил, что российский лидер ранее неоднократно говорил о готовности к переговорам с Зеленским «с глазу на глаз» в Москве.

Когда глава МИД РФ уточнил, откуда была получена такая информация, немец ответил, что от «украинских чиновников».

«А не верьте им», — сказал Лавров.

На пресс-конференции Лавров также оценил степень уместности представителей европейских стран на переговорах по Украине. По его словам, ЕС должны стремиться к участию в дипломатическом процессе, но их возможная роль должна оцениваться с учетом предыдущего опыта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — признано в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией

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