Бунт окончен? — Навроцкий покинул Конституционный трибунал через черный ход
Толпа протестующих разошлась.
Фото: Reuters/Dawid Zuchowicz/Agencja Wyborcza
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Навроцкий тайно вышел из здания Конституционного трибунала через черный ход
Президент Республики Польша Кароль Навроцкий тайно вышел из здания Конституционного трибунала в Варшаве через черный вход, толпа собравшихся на улице демонстрантов разошлась. Об этом «Известиям» сообщил журналист Данил Корниенко.
По данным онлайн-портала Onet, глава Польши собрал срочное совещание с участием всех политических фракций.
Ранее 5-tv.ru писал, что Навроцкого чуть не задавили в плотной толпе на входе в Конституционный трибунал. Причиной протестов в республике стало решение о приостановке полномочий председателя Конституционного трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского.
Толпа недовольных граждан разрослась до такой степени, что пришлось выводить на периметр усиленную полицейскую охрану. Несколько человек были задержаны.
Волнения в Польше ознаменовали новый этап многолетнего противостояния между премьер-министром Дональдом Туском и консервативным лагерем, который поддерживает Навроцкого. Первый лагерь выступает за реставрацию автономной судебной системы, тогда как его противники называют происходящее незаконным вмешательством в работу Конституционного трибунала.
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