Навроцкий тайно вышел из здания Конституционного трибунала через черный ход

Президент Республики Польша Кароль Навроцкий тайно вышел из здания Конституционного трибунала в Варшаве через черный вход, толпа собравшихся на улице демонстрантов разошлась. Об этом «Известиям» сообщил журналист Данил Корниенко.

По данным онлайн-портала Onet, глава Польши собрал срочное совещание с участием всех политических фракций.

Ранее 5-tv.ru писал, что Навроцкого чуть не задавили в плотной толпе на входе в Конституционный трибунал. Причиной протестов в республике стало решение о приостановке полномочий председателя Конституционного трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского.

Толпа недовольных граждан разрослась до такой степени, что пришлось выводить на периметр усиленную полицейскую охрану. Несколько человек были задержаны.

Волнения в Польше ознаменовали новый этап многолетнего противостояния между премьер-министром Дональдом Туском и консервативным лагерем, который поддерживает Навроцкого. Первый лагерь выступает за реставрацию автономной судебной системы, тогда как его противники называют происходящее незаконным вмешательством в работу Конституционного трибунала.

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