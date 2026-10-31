Бунт окончен? — Навроцкий покинул Конституционный трибунал через черный ход

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 42 0

Толпа протестующих разошлась.

Ситуация с переворотом в Польше

Фото: Reuters/Dawid Zuchowicz/Agencja Wyborcza

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Госпереворот в Польше

Навроцкий тайно вышел из здания Конституционного трибунала через черный ход

Президент Республики Польша Кароль Навроцкий тайно вышел из здания Конституционного трибунала в Варшаве через черный вход, толпа собравшихся на улице демонстрантов разошлась. Об этом «Известиям» сообщил журналист Данил Корниенко.

По данным онлайн-портала Onet, глава Польши собрал срочное совещание с участием всех политических фракций.

Ранее 5-tv.ru писал, что Навроцкого чуть не задавили в плотной толпе на входе в Конституционный трибунал. Причиной протестов в республике стало решение о приостановке полномочий председателя Конституционного трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского.

Толпа недовольных граждан разрослась до такой степени, что пришлось выводить на периметр усиленную полицейскую охрану. Несколько человек были задержаны.

Волнения в Польше ознаменовали новый этап многолетнего противостояния между премьер-министром Дональдом Туском и консервативным лагерем, который поддерживает Навроцкого. Первый лагерь выступает за реставрацию автономной судебной системы, тогда как его противники называют происходящее незаконным вмешательством в работу Конституционного трибунала.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Госпереворот в Польше
31 окт
Не Сейм и не правительство: кто может поставить точку в польском кризисе
31 окт
Навроцкого чуть не придавили у входа в Конституционный трибунал Польши
31 окт
«Америка на стороне Польши»: посол США Том Роуз высказался о ситуации в Варшаве
31 окт
Экономика, армия и путь на Украину: почему за Польшу развернулась большая борьба
31 окт
Экс-президент Польши Анджей Дуда пригрозил Дональду Туску тюрьмой
31 окт
«Продолжится перетягивание каната»: политолог дал прогноз по кризису в Польше
31 окт
Захарова напомнила Сикорскому о «неловком моменте» на фоне кризиса в Польше
31 окт
Посол Польши в Китае Якуб Кумох подал в отставку на фоне волнений в стране
31 окт
Объявившая себя главой трибунала Польши предложила Навроцкому встречу
31 окт
Агрессивная толпа штурмует Конституционный суд Польши — полиция готовится применить силу
+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.56
-0.12 89.66
-0.16
Не все пойдет по плану: гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь 2026

Последние новости

8:21
Пожилые люди в группе риска: жара и грязный воздух повышают вероятность инсульта
8:08
Спасла дочь от тюрьмы? Дана Борисова забрала из полиции заявление о краже денег
8:00
Ловись большая и маленькая: лунный календарь и прогноз рыбака на ноябрь 2026
7:56
Выход из «длинного ковида»: симптомы заболевания и эффективные методы лечения
7:47
Не тем на слово поверил: Лавров осадил немецкого журналиста
7:42
Бунт окончен? — Навроцкий покинул Конституционный трибунал через черный ход

Сейчас читают

Почему в одинаковых квартирах соседи платят за отопление по-разному
Агрессивная толпа штурмует Конституционный суд Польши — полиция готовится применить силу
«Нас внесли в расстрельные списки»: как семья из Алешек спасалась от расправы
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео