Яна Гладких рассказала о сложной операции на сердце у новорожденного сына

Актриса Яна Гладких прокомментировала сложную операцию на сердце у ее новорожденного сына Степана. Страшный недуг у младенца обнаружили еще в утробе матери.

«Сейчас самые сложные дни, но мы верим, что все выровняется и будет хорошо! Спасибо большое», — цитирует короткий комментарий звезды сериала «Отличница» сайт Teleprogramma.pro.

Издание напоминает, что еще до родов актриса отправилась в Германию. Причиной стало обнаружение порока сердца у ее сына. Немецкие доктора предположили, что болезнь развилась из-за простуды, перенесенной матерью во время беременности.

Чтобы оплатить операцию, Гладких собрала 4,5 миллиона рублей с помощью благотворительного фонда. Хирургическое вмешательство прошло успешно.

Как сообщал 5-tv.ru, врачи уговаривали Яну Гладких сделать аборт из-за проблем со здоровьем у еще нерожденного сына. Она категорически отказалась.