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  4. «Я сделаю для него все!» Актриса Яна Гладких ищет деньги на операцию еще не родившемуся сыну

«Я сделаю для него все!» Актриса Яна Гладких ищет деньги на операцию еще не родившемуся сыну

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Ребенку еще в утробе матери поставили страшный диагноз — порок сердца.

Фото : Instagram @yanagladkih

Яна Гладких — звезда детективного сериала «Отличница» и многочисленных театральных постановок — беременна вторым ребенком. Однако еще нерожденному сыну знаменитости врачи уже поставили смертельный диагноз.

На приеме в клинике после УЗИ-обследования Яна Гладких узнала — у ее будущего ребенка порок сердца. Медики настоятельно рекомендовали актрисе сделать аборт.

«Этот будет инвалидом, идите на аборт!» — уговаривал врач.

Однако 28-летняя Яна Гладких не стала слушать ничьих советов и решила рожать малыша, вопреки страшным прогнозам. Более того, артистка и ее супруг уже выбрали сыну имя — Степан.

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«Узнав о диагнозе, мы с мужем не говорили никому. Но я знала, что не буду переступать через жизнь. Для каждого человека однажды наступает момент, когда нужно от чего-то отказаться и выбрать что-то одно. Я выбрала Степу. Я сделаю для него все», — утверждает знаменитость.

В настоящий момент для проведения операции на сердце сыну Яны Гладких требуется 65 тысяч евро. С просьбой о финансовой поддержке артистка вынуждены была обратиться к общественности. Об этом сообщает ФАН.

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