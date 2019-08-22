«Я сделаю для него все!» Актриса Яна Гладких ищет деньги на операцию еще не родившемуся сыну

Яна Гладких — звезда детективного сериала «Отличница» и многочисленных театральных постановок — беременна вторым ребенком. Однако еще нерожденному сыну знаменитости врачи уже поставили смертельный диагноз.

На приеме в клинике после УЗИ-обследования Яна Гладких узнала — у ее будущего ребенка порок сердца. Медики настоятельно рекомендовали актрисе сделать аборт.

«Этот будет инвалидом, идите на аборт! » — уговаривал врач.

Однако 28-летняя Яна Гладких не стала слушать ничьих советов и решила рожать малыша, вопреки страшным прогнозам. Более того, артистка и ее супруг уже выбрали сыну имя — Степан.

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«Узнав о диагнозе, мы с мужем не говорили никому. Но я знала, что не буду переступать через жизнь. Для каждого человека однажды наступает момент, когда нужно от чего-то отказаться и выбрать что-то одно. Я выбрала Степу. Я сделаю для него все », — утверждает знаменитость.

В настоящий момент для проведения операции на сердце сыну Яны Гладких требуется 65 тысяч евро. С просьбой о финансовой поддержке артистка вынуждены была обратиться к общественности. Об этом сообщает ФАН.

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