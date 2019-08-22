«Я сделаю для него все!» Актриса Яна Гладких ищет деньги на операцию еще не родившемуся сыну

Яна Гладких — звезда детективного сериала «Отличница» и многочисленных театральных постановок — беременна вторым ребенком. Однако еще нерожденному сыну знаменитости врачи уже поставили смертельный диагноз.
На приеме в клинике после УЗИ-обследования Яна Гладких узнала — у ее будущего ребенка порок сердца. Медики настоятельно рекомендовали актрисе сделать аборт.
Однако 28-летняя Яна Гладких не стала слушать ничьих советов и решила рожать малыша, вопреки страшным прогнозам. Более того, артистка и ее супруг уже выбрали сыну имя — Степан.
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В настоящий момент для проведения операции на сердце сыну Яны Гладких требуется 65 тысяч евро. С просьбой о финансовой поддержке артистка вынуждены была обратиться к общественности. Об этом сообщает ФАН.
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