Названы размеры пособий по безработице на 2020 год

В Правительстве РФ установили размеры пособий по безработице на 2020 год. Соответствующий документ опубликован на сайте государственной правовой информации.

Согласно постановлению, минимальный размер пособия для безработных граждан составит — 1,5 тысячи рублей. Максимальная сумма, которую можно будет получить нетрудоустроенному — восемь тысяч рублей.

Жители России предпенсионного возраста могут получить пособие в размере, не превышающем 11 тысяч 280 рублей.

Сообщается, что на пособия для безработных в 2020–2022 годах власти запланировали выделить из бюджета 54,3 миллиарда рублей.

Самый низкий уровень безработицы Росстат зафиксировал в столице — всего 1,3%. При этом в Ингушетии число безработных составляет 26,2% — это самый высокий показатель по России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России работающих женщин могут лишить пособия на детей.