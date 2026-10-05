Правительство России спишет три миллиарда рублей долга Белгородской области

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 23 0

Высвободившееся средства будут направлены на поддержку участников СВО и их семей.

Правительство РФ спишет долг Белгородской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Правительство России спишет порядка трех миллиардов рублей долга Белгородской области. Об этом в ходе оперативного совещания заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

Он уточнил, что регион воспользуется механизмом сокращения долга. Он начал работать по инициативе президента РФ Владимира Путина. В рамках этой программы у субъектов России есть возможность списывать две трети бюджетной задолженности. При этом высвободившиеся средства руководство области направляет на развитие инфраструктуры, в том числе на ремонт дорог, многоквартирных домов и обновление транспорта.

«За прошедшие два года такая мера свою эффективность доказала», — сказал Мишустин на совещании со своими заместителями.

Премьер-министр добавил, что в Белгородскую область отправят три миллиарда рублей. Эти средства пойдут, в том числе на поддержку бойцов специальной военной операции и их семей.

«Правительство и дальше будет помогать регионам сокращать бюджетную задолженность», — сказал Мишустин.

Он также поручил своим заместителям регулярно отслеживать финансовое положение регионов РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что правительство России внесло в Госдуму проект бюджета на 2027–2029 годы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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