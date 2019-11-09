30 лет со дня падения Берлинской стены

Берлинская стена разделяла немецкий город на западную и восточную части с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Она была символом холодной войны.

После окончания Второй мировой войны Германия была поделена на Германскую Демократическую Республику (ГДР) и Федеративную Республику Германия (ФРГ). Сооружение начали возводить, чтобы остановить попытки жителей восточной части города перебраться в западную. По статистике, к тому времени перебежчиками стали до двух миллионов человек.

Стена была сооружением высотой от 3,5 до пяти метров и колючей проволокой. В момент завершения строительства она была длиной в 155 километров, 43 из них на территории Берлина.

Первые протесты граждан ГДР, мечтающих попасть в Западную Германию, начались еще в мае 1989 под влиянием перестройки в СССР. Восточные немцы нашли обходной путь и начали бежать на Запад через территорию Венгрии, которая открыла границы. Берлинская стена уже никого не сдерживала.

9 ноября 1989 в Правительстве ГДР озвучили новые правила: теперь восточные немцы могли получить немедленные документы для посещения Западного Берлина и ФРГ. Однако сотни тысяч граждан ГДР не стали дожидаться назначенного срока и бросились к границе. Пограничники пытались сдержать толпу водометами, но быстро сдались. На другой стороне прорывавшихся ждали радостные западные немцы. Царила атмосфера веселья, долгожданного объединения и всеобщего счастья.

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Берлинская стена стояла еще некоторое время, как символ кошмарного прошлого. Ее разрисовывали граффитисты, она была частично порушена. В 1990 году все пограничные сооружения были снесены, остался лишь участок в 1,3 километра. Его оставили как памятник одному из самых известных символов холодной войны.

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