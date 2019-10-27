87 лет со дня рождения Сильвии Плат: за что ей дали Пулитцера посмертно?

Американская поэтесса и писательница Сильвия Плат добровольно ушла из жизни в 1963 году в возрасте 30 лет. Многие работы литератора опубликовали уже после ее смерти. Однако до сих пор ее творчество актуально: стихи цитируются, а единственный роман бурно обсуждается критиками.

При жизни Сильвия Плат издала лишь один сборник стихов «Колосс» и произведение в прозе «Под стеклянным колпаком». Сборник стихотворений «Ариэль», который называют бестселлером англо-американской поэзии XX века, опубликовали уже после ухода автора из жизни в 1965 году. Почетную Пулитцеровскую премию литератор также получила посмертно.

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Некоторые считают, что Сильвия Плат сначала переживала глубочайшую депрессию, а потом покончила с собой из-за разлада в отношениях с мужем Тедом Хьюзом. Супруг тоже был известным поэтом своего времени. Начало романа знаменитостей было весьма бурным. Авторы познакомились во время учебы поэтессы в английском университете Кембридж. По легенде, поэтесса укусила избранника в щеку во время танца.

«Большой и смуглый мальчик, единственный там, для меня достаточно огромный», — охарактеризовала избранника, стеснявшаяся своего высокого роста и 41-го размера ноги, Плат.

Говорят, что Тед Хьюз изменял благоверной и даже избил ее перед тем, как у нее случился выкидыш. Пара воспитывала двух детей.

Оставшись в одиночестве в холодном лондонском доме, имея на попечении двух маленьких детей, Сильвия Плат в полном раздрае каждый день между четырьмя и восьмью утра сидела за письменным столом. Именно в этот период истерик, возбуждения, сменяющегося полной апатией, невероятного творческого подъема и полнейшей усталости от жизни автор написала поэтический шедевр — «Ариэль».

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