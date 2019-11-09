Конор Макгрегор прошел ДНК-тест, сомневаясь в отцовстве

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор прошел ДНК-тест, пишет Independent.ie. Спортсмен хотел окончательно развеять слухи о том, что у него есть внебрачный ребенок.

О возможном отцовстве Макгрегора заявила 26-летняя Терри Мюррей. Девушка подарила жизнь дочке два года назад и сообщила в СМИ, что отец ребенка — знаменитый на весь мир боец смешанных единоборств. Вот только проведенный ДНК-тест показал: вероятность того, что спортсмен папа малышки нулевая.

Конор Макгрегор пока не заявил о том, как поступит с инициатором слухов — Мюррей. Пользователи соцсетей полагают — боец может, как минимум, подать на девушку в суд за клевету.

Больше всего в этой истории могла пострадать реальная семья Конора Макгрегора: супруга Ди Девлин и два их ребенка. Однако жена спортсмена никак не прокомментировала происходящее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как фанаты Нурмагомедова караулили Конора Макгрегора у отеля в Москве.