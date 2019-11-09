  1. Пятый канал
  4. Конор Макгрегор прошел ДНК-тест, сомневаясь в отцовстве

Конор Макгрегор прошел ДНК-тест, сомневаясь в отцовстве

, 7:34 | Ниса Мурзанаева Видео 15

Спортсмен хотел окончательно развеять слухи о супружеской неверности.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: PA Wire/PA Images

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор прошел ДНК-тест, пишет Independent.ie. Спортсмен хотел окончательно развеять слухи о том, что у него есть внебрачный ребенок.

О возможном отцовстве Макгрегора заявила 26-летняя Терри Мюррей. Девушка подарила жизнь дочке два года назад и сообщила в СМИ, что отец ребенка — знаменитый на весь мир боец смешанных единоборств. Вот только проведенный ДНК-тест показал: вероятность того, что спортсмен папа малышки нулевая.

Конор Макгрегор пока не заявил о том, как поступит с инициатором слухов — Мюррей. Пользователи соцсетей полагают — боец может, как минимум, подать на девушку в суд за клевету.

Больше всего в этой истории могла пострадать реальная семья Конора Макгрегора: супруга Ди Девлин и два их ребенка. Однако жена спортсмена никак не прокомментировала происходящее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как фанаты Нурмагомедова караулили Конора Макгрегора у отеля в Москве.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.73
0.14 70.42
-0.13
Гороскоп на 9 ноября: Солнце в Скорпионе сулит успех в личной жизни

Последние новости

7:34
Конор Макгрегор прошел ДНК-тест, сомневаясь в отцовстве
7:23
Житель Новосибирской области сгорел заживо при пожаре в многоэтажке
7:11
В Китае несовершеннолетним геймерам запретили играть по ночам
6:59
Видео: Жительница США, дразнившая льва в зоопарке, оказалась на скамье подсудимых
6:46
Кристина Асмус заплакала из-за травли после съемок в эротической сцене
6:29
Буланова рассказала, как ее покорил нынешний возлюбленный

Сейчас читают

Брат Игоря Верника рассказал о самочувствии актера
Гороскоп на 9 ноября: Солнце в Скорпионе сулит успех в личной жизни
Отменен спектакль, в котором должен был играть Игорь Верник

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев