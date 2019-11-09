  1. Пятый канал
  4. Брат Игоря Верника рассказал о самочувствии актера

Брат Игоря Верника рассказал о самочувствии актера

, 3:54 | Ниса Мурзанаева Видео 216

Известный российский артист попал в больницу после жалоб на сильные боли в спине и онемение конечности.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Валерий Ливитин

Актер Игорь Верник попал в больницу после жалоб на сильные боли в спине и онемение конечности. Звезду театра и кино доставили в медучреждение прямо с репетиции спектакля. Брат популярного артиста прокомментировал состояние больного.

По словам Вадима Верника, медики сделали знаменитости укол с болеутоляющим и диагностировали обострившийся остеохондроз. Врачи посчитали, что звезду можно отпустить домой.

«Сейчас он дома, все хорошо, спасибо за беспокойство», — цитирует слова брата актера КР.RU.

Из-за внезапного ухудшения самочувствия 56-летнего Игоря Верника был отменен спектакль «Номер 13D» в МХТ имени Чехова. Театральную постановку, в которой артист должен был играть одну из ролей, перенесли на 31 января 2020.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стала известна причина ухудшения состояния здоровья Игоря Верника.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.73
0.14 70.42
-0.13
Гороскоп на 9 ноября: Солнце в Скорпионе сулит успех в личной жизни

Последние новости

4:23
Россия и Турция приступили к третьему патрулированию на северо-востоке Сирии
3:54
Брат Игоря Верника рассказал о самочувствии актера
3:27
Фото: на аукцион выставят легендарные носки Майкла Джексона
3:00
Гороскоп на 9 ноября: Солнце в Скорпионе сулит успех в личной жизни
2:39
30 лет со дня падения Берлинской стены
2:11
Актрису Екатерину Абросину обокрали на спектакле «Война и мир»

Сейчас читают

Гороскоп на 9 ноября: Солнце в Скорпионе сулит успех в личной жизни
Отменен спектакль, в котором должен был играть Игорь Верник
От судьбы не уйдешь: ТОП-5 долгожителей среди знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев