Брат Игоря Верника рассказал о самочувствии актера

Актер Игорь Верник попал в больницу после жалоб на сильные боли в спине и онемение конечности. Звезду театра и кино доставили в медучреждение прямо с репетиции спектакля. Брат популярного артиста прокомментировал состояние больного.

По словам Вадима Верника, медики сделали знаменитости укол с болеутоляющим и диагностировали обострившийся остеохондроз. Врачи посчитали, что звезду можно отпустить домой.

«Сейчас он дома, все хорошо, спасибо за беспокойство», — цитирует слова брата актера КР.RU.

Из-за внезапного ухудшения самочувствия 56-летнего Игоря Верника был отменен спектакль «Номер 13D» в МХТ имени Чехова. Театральную постановку, в которой артист должен был играть одну из ролей, перенесли на 31 января 2020.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стала известна причина ухудшения состояния здоровья Игоря Верника.