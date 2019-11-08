Известна причина ухудшения состояния здоровья Игоря Верника

Известный российский актер театра и кино Игорь Верник был доставлен в медучреждение с обострением остеохондроза. Артиста повезли в больницу прямо с репетиции спектакля в МХТ имени Чехова. Госпитализации удалось избежать.

56-летнений Игорь Верник во время генерального прогона театральной постановки «Номер 13D» пожаловался на сильные боли в пояснице и онемение ноги. Звезду доставили в Боткинскую больницу. После обследования врачи сообщили о том, что артисту нет нужды оставаться в стационаре. Знаменитости диагностировали обострение остеохондроза.

Игорь Верник в настоящий момент находится дома. Из-за внезапного ухудшения здоровья актера спектакль «Номер 13D» пришлось отменить. Постановку перенесли на следующий год — 31 января 2020.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в соцсети поведали — спектакль, в котором должен был играть Игорь Верник, отменен.