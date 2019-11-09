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  4. «На чем я ездить буду?»: разборка водителя и агрессивного козла попала на видео

«На чем я ездить буду?»: разборка водителя и агрессивного козла попала на видео

, 5:04 | Ниса Мурзанаева Видео 41

Дикое травоядное решило проверить автомобиль оппонента на прочность.

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Фото, видео: DPA/TASS, Instagram @aslan4474

Дикий козел решил проверить на прочность автомобиль, вышедшего на улицу водителя в Карачаево-Черкесской республике. Животное дерзко запрыгнуло на крышу машины и стало постукивать по ней копытцем. Ошеломленный мужчина снял инцидент на видео и опубликовал его в Instagram.

На кадрах козел дважды покоряет «железного коня», лихо запрыгивая на верх автомобиля. Владелец машины в какой-то момент попытался вразумить раззадорившееся травоядное и хотел воздействовать на него словом.

«Иди домой! На чем я буду ездить?», — спросил хозяин авто парнокопытного хулигана.

Однако никакие доводы не смогли утихомирить козла. Животное, кажется, так бы и не прекратило своих забав, если бы водитель не собрался уезжать. После того, как владелец машины закрыл за собой дверь изнутри, травоядный зверь еще некоторое время заглядывал в салон будто не понимая — отчего злится этот мужчина?

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полицейский спас медведя, застрявшего в мусорном контейнере.

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