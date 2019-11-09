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  4. В Японии женщин возмутил запрет на ношение очков на работе

В Японии женщин возмутил запрет на ношение очков на работе

, 9:16 | Ниса Мурзанаева Видео 85

В соцсетях запущен хэштег «Очки запрещены», под которым японки делятся своими историями.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Michaela Begsteiger

В Японии в некоторых компаниях женщинам запретили приходить на работу в очках. Представительниц слабого пола возмутило подобное требование. В сети запущен хэштег «Очки запрещены», под которым японки делятся своими историями, пишет The Washington Post.

Например, в одной из японских больниц медсестре не разрешили носить во время дежурства очки, несмотря на постоянную сухость глаз, из-за которой она страдала в линзах. Помимо этого, работодатель запретил девушке и ее коллегам полнеть и выходить на работу без косметики.

Некоторые компании-авиаперевозчики, ссылаясь на соблюдение техники безопасности, также не разрешают женщинам носить очки. По словам администраторов ресторанов, девушки не должны носить очки, так как они совсем не сочетаются с униформой.

Никаких официальных требований работодатели предъявить женщинам не могут. Однако отказ от очков на работницах практикуется все чаще и чаще.

Возмущенные японки создали новый хэштег «Очки запрещены», мечтая повторить популярность предыдущего: #KuToo. Он появился после объединения части японских слов kutsu (обувь) и kutsuu (боль) с названием международного #MeToo. Хэштег был призван бороться с требованием, обязывающим женщин носить на работе туфли на высоких каблуках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что человеком года во версии журнала Time стала группа смелых женщин #MeToo.

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