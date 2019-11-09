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Саша Савельева рассказала, почему рыдала на седьмом месяце беременности

, 10:03 | Карина Бернтгольц Фото 205

Певица призвала своих подписчиков задуматься об экологических проблемах и обеспечить достойное будущее своим детям.

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Фото, видео: Instagram @sasha_savelieva

Бывшая солистка группы «Фабрика» Саша Савельева поделилась в Instagram кадрами с необычной фотоссесии, сделанной во время беременности. В подписи к одному из снимков звезда поделилась переживаниями, которые ее тревожили на седьмом беременности.

Артистка призналась, что, находясь в положении, задумалась о будущем своего ребенка, которому придется жить на планете с плохой экологией, и не смогла сдержать слез. Она чувствовала страх перед появлением малыша на свет и терзала себя вопросами: «Что оставит после себя ребенку? Как жизнь с ними поступит?»

Видя, что эмоции охватили Савельеву, ее супруг Кирилл Сафонов предложил выплеснуть их в необычной фотосессии. Находясь в положении, исполнительница сделала несколько снимков на фоне разбросанного мусора. Как отметила певица, проект родился как «крик о помощи». Она хотела призвать своих подписчиков заботиться об окружающей среде и обеспечить достойную жизнь своим детям.

«Давайте подумаем, как прожить так, что бы было что оставить детям. <.> Какими деньгами можно измерить чистый воздух для наших детей и внуков? Все, что я знаю об этом, сводится к одной фразе, которую приписывают одному из индейских вождей: «Когда будет срублено последнее дерево, когда будет отравлена последняя река, когда будет поймана последняя птица, — только тогда вы поймете, что деньги нельзя есть», — обратилась к фолловерам Савельева.

Instagram @sasha_savelieva

Пользователи поддержали знаменитость в ее намерении и восхитились задумкой фотосессии.

"Сильно!"

"Потрясающе сказано!"

"Сашенька, дай бог вам счастья ! А нам всем больше мудрости и побольше людей, мыслящих и чувствующих так же!" - отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Саша Савельева в одной простынке вошла в море. 

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