Житель Уфы в нетрезвом состоянии случайно поджег местную мечеть «Хамза». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Башкирии.

Установлено, что 39-летний местный житель ночью 3 ноября, когда проходил мимо мечети, увидел, что дверь не заперта. Мужчина зашел внутрь и попытался найти священнослужителя. Так как в здании было темно, он зажег спичку. Никого не увидев, он бросил ее и покинул здание.

Уфимец случайно поджег мечеть, когда искал в здании священнослужителя 1/2 ВКонтакте @liliyatimurovna 2/2 ВКонтакте @liliyatimurovna

В результате его необдуманного поступка помещение загорелось. По данным регионального МЧС, площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пострадавших нет.

После выяснения всех обстоятельств дела уфимец был задержан и после допроса отпущен под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело. Мужчина раскаивается и сожалеет о случившемся.

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