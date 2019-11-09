ДНР запустила ракету, стартовавшую зеркальное разведение сил в Петровском

Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в присутствии представителей ОБСЕ запустили белую ракету, стартовавшую зеркальное разведение сил в Петровском. Обещавшая принять участие в мирном процессе украинская сторона должна аналогично ответить в течение десяти минут. Реакция со второй стороны была молниеносной.

Зеркальное разведение сил в Петровском было перенесено на субботу полдень по местному времени (13.00 по Москве) 9 ноября. Такое решение приняли накануне трехсторонней контактной группой при участии представителей самопровозглашенной Донецкой Республики.

Изначально планировалось, что ровно в полдень пятницы также по местному времени украинские военные начнут отводить войска из зоны соприкосновения. Ополченцы изначально планировало разводить силы и средства на следующий день.

Недельный режим тишины в Петровском был соблюден. Но не обошлось без провокаций с украинской стороны.