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ДНР запустила ракету, стартовавшую зеркальное разведение сил в Петровском

, 13:01 | Светлана Шевченко Видео 66

Обещавшая принять участие в мирном процессе украинская сторона должна ответить в течение десяти минут. Но ждать не пришлось.

Фото: 5-tv.ru

Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в присутствии представителей ОБСЕ запустили белую ракету, стартовавшую зеркальное разведение сил в Петровском. Обещавшая принять участие в мирном процессе украинская сторона должна аналогично ответить в течение десяти минут. Реакция со второй стороны была молниеносной.

Зеркальное разведение сил в Петровском было перенесено на субботу полдень по местному времени (13.00 по Москве) 9 ноября. Такое решение приняли накануне трехсторонней контактной группой при участии представителей самопровозглашенной Донецкой Республики.

Изначально планировалось, что ровно в полдень пятницы также по местному времени украинские военные начнут отводить войска из зоны соприкосновения. Ополченцы изначально планировало разводить силы и средства на следующий день.

Недельный режим тишины в Петровском был соблюден. Но не обошлось без провокаций с украинской стороны.

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