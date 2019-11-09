Видео: 68-летний Газманов исполнил жаркий танец на глазах миллионов зрителей

Олег Газманов исполнил горячий танец на глазах у миллионов телезрителей. Страстный этюд артист станцевал в эфире передачи, посвященной 50-летию его творческой деятельности.
Исполнить смутивший публику номер предложил российскому певцу Джанлука Вакки — 52-летний блогер из Италии, прославившийся как «танцующий миллионер». Редакторы программы показали итальянцу ролики с участием Газманова, где певец выполняет физические упражнения — и Вакки решил, что в России у него появился конкурент.
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Блогер бросил вызов 68-летнему Газманову и потребовал повторить один из самых популярных своих танцев. Олегу пришлось выполнять сексуальные движения бедрами, напоминающими тесный контакт с девушкой. Похожие па по условиям челленджа пришлось повторить па и встав в планку прямо на столе, за которым сидели гости программы.
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#Россия 🇷🇺@1.kanal #привет #Андрей ! ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОЛЕГА ГАЗМАНОВА ✌✌❤‼️ #деньрождения #газманов #жизнь #любовь #певец #композитор #мыедины #МЫ⚡ #Интересно #важно #друзья #birthday #goodday #goodmorning #жан #лукка #love #live #friends #peace #music #musicvideo #video #видео #tv_batalova
Судя по реакции зала, Газманов с исполнением танца справился куда лучше Вакки. Крики и аплодисменты не смолкали в студии долгое время.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Олег Газманов станцевал для жены в одном полотенце.