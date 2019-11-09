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Видео: 68-летний Газманов исполнил жаркий танец на глазах миллионов зрителей

, 20:37 | Анастасия Игонина Видео 81

Певец устроил горячие пляски прямо в эфире федерального канала.

Фото: Instagram @oleggazmanov

Олег Газманов исполнил горячий танец на глазах у миллионов телезрителей. Страстный этюд артист станцевал в эфире передачи, посвященной 50-летию его творческой деятельности.

Исполнить смутивший публику номер предложил российскому певцу Джанлука Вакки — 52-летний блогер из Италии, прославившийся как «танцующий миллионер». Редакторы программы показали итальянцу ролики с участием Газманова, где певец выполняет физические упражнения — и Вакки решил, что в России у него появился конкурент.

 
 
 
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Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

Блогер бросил вызов 68-летнему Газманову и потребовал повторить один из самых популярных своих танцев. Олегу пришлось выполнять сексуальные движения бедрами, напоминающими тесный контакт с девушкой. Похожие па по условиям челленджа пришлось повторить па и встав в планку прямо на столе, за которым сидели гости программы.

Судя по реакции зала, Газманов с исполнением танца справился куда лучше Вакки. Крики и аплодисменты не смолкали в студии долгое время.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Олег Газманов станцевал для жены в одном полотенце.

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