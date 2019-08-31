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  4. «Неугомонный!» 68-летний Газманов станцевал для жены в одном полотенце — видео

«Неугомонный!» 68-летний Газманов станцевал для жены в одном полотенце — видео

, 5:53 Видео 297

Супруга певца поделилась с подписчиками кадрами, на которых звезда зажигает на балконе в «откровенном наряде» под собственный хит.

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Фото, видео : Instagram @marinagazmanova

Олег Газманов давно поражает поклонников своим свежим и подтянутым видом. 68-летний певец совсем не выглядит на свой возраст. Супруга знаменитости — Марина — опубликовала в Instagram забавный ролик с «вечно молодым» мужем. На кадрах исполнитель зажигательно танцует на балконе в одном лишь синем полотенце под собственный хит «Мои ясные дни».

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«Два сообщающих сосуда ты и я, и в радости, и в горести. Все чувства на двоих. Так что радуемся больше и ярче в парах!» — подписала пост знаменитость.

Поклонники звездного семейства пришли в восторг от потрясающей формы Олега Газманова. Фанаты поспешили похвалить певца за «вечную» молодость и энергичность, а его жену Марину за то, что делает исполнителя счастливым.

«Он с вами все моложе и энергичней!»

«Мужчина в самом соку!»

«Неугомонный Олег Газманов», — написали фолловеры.

Марина и Олег Газмановы сыграли свадьбу в 2003 году. Несмотря на длительный брак, пара не устает делиться с подписчиками в соцсетях совместными романтичными снимками или юмористическими кадрами, на которых демонстрирует нежные чувства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Олега Газманова показала нежное фото с артистом.

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