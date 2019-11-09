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Видео пожара под Смоленском, в котором героически погиб глава района

, 22:12 | Анастасия Игонина Видео 100

Трагедия произошла 8 ноября. Жилой дом был полностью объят пламенем.

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Фото, видео: РИА Новости / Максим Блинов, ВКонтакте @Светлана Щевелёва

Видео пожара в Смоленской области, в котором погиб глава Холм-Жирковского района, попало в социальные сети. Запись сделали очевидцы трагедии.

В кадре виден пылающий дом. На фоне пламени четко видны оконные и дверные проемы. Огонь бушует во всем здании — полыхают и стены, и крыша дома.

Жилое здание загорелось вечером 8 ноября. В одной из двух квартир дома находились две девочки. Глава района Олег Макаров бросился на помощь главе семьи. Мужчина успел спасти школьниц, но сам погиб.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, восхищение поступком Макарова и соболезнования его семье выразил глава Смоленской области Алексей Островский.

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