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Глава района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар

, 8:41 | Карина Бернтгольц Фото 59

Олег Макаров скончался 8 ноября.

Фото: ТАСС / Павел Бедняков

Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб во время тушения пожара в одном из частных домов. О трагедии, случившейся 8 ноября, сообщил губернатор региона Алексей Островский. Он выразил соболезнования в связи со смертью героя, а также оценил его человеческие качества и вклад в общественную жизнь.

«Вчера при тушении пожара чужого дома скончался глава Холм-Жирковского района Олег Петрович Макаров. Замечательный был человек и отличный глава. Очень большая потеря и для семьи, и для общества. Вечная память, дорогой и уважаемый Олег Петрович!» — написал Островский в Twitter.

Holm.admin-smolensk.ru

По информации регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре в частном доме в Холм-Жирковском районе поступило 8 ноября в 21:30. К ликвидации возгорания были привлечены четверо пожарных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина сгорел заживо во время пожара, который произошел в одной из квартир многоэтажного дома в поселке Линево Новосибирской области.

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