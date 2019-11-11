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В США опубликовали доклад о свободе интернета. Что это значит для России?

, 2:02 Эфирная новость 12

Теперь у американской элиты осталось два варианта: либо вводить в социальных сетях цензуру, либо терпеть внешнее влияние.

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Фото, видео: 5-tv.ru, www.globallookpress.com /Jaap Arriens

На днях американская организация «Фридом Хаус», то есть «Дом свободы», выпустила доклад о свободе интернета. Два слова о самой свободной организации. Она финансируется правительством США, то есть выражает она мнение американской элиты. И эта элита, судя по всему, в печали.

Вот уже десятилетие, сказано в докладе, интернет становится все несвободней. Государства следят за жителями, фейковые новости заполоняют все. Авторитарные режимы, вроде России и Китая, вмешиваются всюду. Кстати, о нас. Россия упоминается в докладе 20 раз. Выглядит это примерно так:

«Россия сужает возможности технологий продвигать права человека»;

«На Украине зафиксированы кибератаки, похоже, исходящие из России»;

«Команда, ассоциируемая с российской военной разведкой, создала двойника сайта Сената США»;

«Группы, связываемые с Россией, разгоняют дезинформацию по Твиттеру и Ютьюбу»;

Естественно, наш интернет признан самым несвободным в Европе, а в мире он на 50-м месте. А вот, скажем, в Великобритании, где за комментарии в интернете ежегодно судят не несколько человек, как у нас, а по несколько сотен — там интернет свободный. И на Украине он тоже свободней, чем у нас. А у нас — примерно как в Саудовской Аравии, где блогеров, скажем, казнят за атеизм. В общем, все объективненько.

Но для нас самая интересная часть доклада — о том, что социальные сети перестали доставлять всюду свободу и демократию и стали площадкой для влияния недемократичных и несвободных сил на свободные общества. Злые Россия, Китай и Иран — это понятно. Но ведь есть еще союзники США — вроде той же Саудовской Аравии, которая, как выяснилось на прошлой неделе, использовала в качестве шпионской сети Twitter.

Или всякие популисты и националисты, которые продвигают свои взгляды через социальные медиа вместо того, чтобы постить котиков и праздновать вместе с ЛГБТ их дни гордости. Это самое интересное — потому что показывает, в каком, в сущности, смятении сейчас элитная Америка.

Всего десять лет назад, получив в свои шаловливые руки соцсети, американская элита была уверена, что обрела полную власть над умами и душами жителей планеты — ведь им можно задвигать что хочешь. Но за эти десять лет продвигать свои идеи научились вообще все. И за пределами США, и внутри их.

И теперь у американских прогрессивных элит два варианта. Либо вводить в своих фейсбуках цензуру — и тем самым отпугнуть пользователей планеты, которые пожмут плечами и перейдут кто на китайские, кто на российские платформы. Либо терпеть, что не только они влияют на весь мир, но и весь мир влияет на них. В общем-то, ничего нового. Поднявший меч — любой меч — от него рано или поздно и оказывается потерпевшим.

Виктор Мараховский, журналист, главный редактор общественно-политического интернет-издания.

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