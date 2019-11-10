Золото не для «пещерных людей»: почему важно сохранить целостность русского языка

В этот вторник о судьбе нашего родного русского языка говорили на высшем уровне. В Кремле состоялось заседание Совета при Президенте. В новом составе лингвисты, учителя и литераторы собрались впервые.

Для начала — небольшая справка. Русский является одним из наиболее распространенных языков — шестым среди всех языков мира по общей численности говорящих. А это на минуточку триста миллионов человек! Русский один из шести рабочих языков ООН. В общем — это еще одна гордость России и многих это не устраивает. Поэтому наша страна сталкивается с попытками бесцеремонно и грубо сократить пространство русского языка. Посмотрите, что происходит в некоторых странах бывшего СССР, Прибалтике, например. Про Украину вообще говорить не хочется. Такое ощущение, то там объявили охоту на русский язык. И ведь понятно почему так оголтело с ним сражаются. Как метко подметил президент — язык — это мягкая сила.

«Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, — а это мы тоже наблюдаем, думаю, что это не секрет, — разного рода маргиналы здесь активно работают и агрессивные националисты. К сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой. Но за ней — и это тоже должно быть понятно и ясно — все то же давление, прямое нарушение прав человека, в том числе права на родную речь, на культуру и историческую память», — заявил Владимир Путин.

Теперь что касается предложений. При подготовке новых законов, а также словарей и справочников с обязательными нормами надо избегать революционных изменений. Еще одна опасная практика — попытка упростить пунктуацию или орфографию. Вот в этом месте я как филолог по образованию двумя руками «за», да простят меня остальные. Мне не нужен заяц через «е», кофе среднего рода и запятые по желанию! Да, русский язык далеко не простой. Но именно правила и орфограммы сделали его потрясающе стройным, образным и красивым. Особенно мне страшно смотреть на то, во что наш язык превращается в интернете. Это очень печально. Повальная безграмотность, особенно среди молодежи, просто откровенно пугает. А еще по мнению президента, интерес к русскому языку в мире будет возрастать по мере роста влияния самой страны. Мы решили спросить у зарубежных ученых, а что они думают о роли нашего языка в современном мире.

«Для мировой культуры русский язык имеет свое огромное значение. И классики всегда будут играть такую роль. И все это на русском языке. Хотя и переведено. Но основной язык все равно остается русским», — заявила заведующая кафедрой славянских и финно-угорских исследований Делийского университета Нилакши Суранараян.

«Когда я говорю на русском с русскими людьми, я понимаю… Я чувствую, что мы понимаем друг друга. Мы не только понимаем смысл слов, но мы понимаем самое важное — ядро в коммуникации», — добавляет президент ассоциации итальянских русистов Мари-Кьяра Пезенти.