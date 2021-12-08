Зеркало души: как цвет глаз влияет на характер человека?

С древних времен глаза считались «зеркалом души». Их цвет — природная особенность, которая способна влиять на характер и поведение индивидуума. Оттенок радужной оболочки может многое рассказать о новом знакомом.

Зеленые глаза

Зеленоглазые люди спокойны и надежны, пишет Wordyou.ru. Несмотря на некоторую жесткость и решительность, они предпочитают избегать конфликтов. Обладатели таких глаз терпеть не могут ссоры и недомолвки. Они умеют любить и чаще всего моногамны. Определив объект своих страстей — они будут верны ему.

Серо-зеленые глаза

Решительные и волевые люди, которые не только хотят, но и могут достичь любых вершин. Огромная энергия дает обладателям таких глаз возможность пройти через любые трудности.

Серые глаза

Эти ребята настоящие баловни фортуны. Смелые и беззаботные они бросаются в самые невероятные приключения, берут на себя сложные задачи и выходят победителями. Единственный минус сероглазых — безумная ревность.

Голубые глаза

Самодостаточные, трезвомыслящие люди, привыкшие всегда получать то, чего им хочется. «Вижу цель — иду к цели». От хозяев таких глаз очень сложно добиться прощения.

Карие глаза

Обладатель карих глаз пользуются бешеным успехом у противоположного пола. Это очень страстные натуры, которые иногда даже перебарщивают с эмоциональностью. Излишняя вспыльчивость может стать для них настоящей проблемой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему ношение линз может привести к «потере глаза».