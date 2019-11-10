Лолита рассказала, как выгнала супруга из дома

Российская эстрадная певица Лолита Милявская стала гостьей программы на федеральном канале, в эфире которой поделилась любопытными подробностями личной жизни. Звезда рассказала, как выгнала из дома своего бывшего мужа Дмитрия Иванова.

Артистка призналась, что в один момент устала терпеть «фокусы» своего избранника и решила поставить в отношениях точку. Исполнительница выпроводила фитнес-тренера из дома ночью с вещами и конвертом с деньгами. Для своего супруга Лолита приготовила достойную сумму — семь тысяч евро.

«Я ему так сказала: изначально положила девять тысяч за девять лет жизни, но две тысячи потом забрала за некачественные услуги», — поделилась певица.

По словам светской львицы, Иванов надеялся, что его обеспеченная жена подарит ему квартиру. Однако Милявская ограничилась покупкой автомобиля. На жилье и бизнес своему бывшему возлюбленному знаменитость денег не дала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем, по словам Лолиты, ее бывший муж переписывался с любовницей.