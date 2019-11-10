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Лолита Милявская рассказала, о чем переписывался ее муж с любовницей

, 3:21 | Василий Заика Видео 10

Дмитрий Иванов отправлял интимные послания своей пассии прямо с компьютера супруги.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев

Лолита Милявская в телешоу на федеральном канале обнародовала переписку своего мужа Дмитрия Иванова с любовницей. Фитнес-тренер абсолютно не стесняясь отправлял интимные послания своей новой пассии прямо с компьютера певицы, сообщает Starhit.

По признанию знаменитости, супруг никогда ее не любил. Мужчине было удобно жить в комфорте, который обеспечивала Лолита Милявская. Певица отметила, что была влюблена и проявляла заботу о муже, а о похождениях Дмитрия на стороне знала давно.

«О ней я, конечно, знала и достаточно давно. Было прикольно наблюдать за этим», — поделилась Лолита.

Чтобы доказать неверность Дмитрия Иванова артистка в суде предъявила его переписку с любовницей. В посланиях друг к другу парочка постоянно обсуждала плотские темы.

«Посох твой, Димочка, всем посохам посох. И он мне не только по душе и по сердцу, а еще и по… и по губам. Ну и дальше там все остальное…», — цитата из переписки возлюбленной Дмитрия Иванова.

Лолита Милявская в ходе программы рассказала, что ее муж при ней даже покупал одежду для своей любовницы. Певица добавила, что не устраивала сцен ревности Дмитрию Иванову.

«Ревновать надо к равному. Слава Богу, что все так сложилось», — сказала Лолита Милявская.

Что касается новой избранницы супруга певицы, то, по данным издания, ее зовут Ольга Кулиева. Уроженка Белоруссии воспитывает 14-летнюю дочь. Дмитрий Иванов и его возлюбленная перестали скрывать свои отношения, начав открыто появляться на публике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд отказался разводить Лолиту с ее молодым мужем.

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