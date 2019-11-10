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Аккуратных водителей в России начнут поощрять

, 10:05 | Ниса Мурзанаева Видео 55

Запуск системы бонусов стартует в 2020 году. Пока, правда, только в тестовом режиме.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopr, Anatoly Lomokhov

Зампредседателя Правительства РФ Максим Акимов рассказал о возможном появлении системы бонусов для аккуратных водителей. Об этом пишет РИА Новости.

По словам вице-премьера, подобная мера может повлиять на сознательность граждан и «подвигать их к тому, чтобы думать о собственной безопасности». Пока не понятно, как именно будет происходить поощрение аккуратных автовладельцев. Ясно лишь, что инициаторам идеи придется создавать специальную нормативную базу.

«Регуляторную рамку для того, чтобы можно было влиять на стоимость страховок, на набор каких-то баллов, которые потом позволят их как-то монетизировать, конечно, эту регуляторную рамку придется создавать значительно сложнее», — заявил зампредседателя Правительства России.

Запуск системы бонусов для аккуратных водителей планируется провести в 2020 году. Программа поощрений будет работать в тестовом режиме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России запретят ездить на новых машинах без номеров.

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