Аккуратных водителей в России начнут поощрять

Зампредседателя Правительства РФ Максим Акимов рассказал о возможном появлении системы бонусов для аккуратных водителей. Об этом пишет РИА Новости.

По словам вице-премьера, подобная мера может повлиять на сознательность граждан и «подвигать их к тому, чтобы думать о собственной безопасности». Пока не понятно, как именно будет происходить поощрение аккуратных автовладельцев. Ясно лишь, что инициаторам идеи придется создавать специальную нормативную базу.

«Регуляторную рамку для того, чтобы можно было влиять на стоимость страховок, на набор каких-то баллов, которые потом позволят их как-то монетизировать, конечно, эту регуляторную рамку придется создавать значительно сложнее», — заявил зампредседателя Правительства России.

Запуск системы бонусов для аккуратных водителей планируется провести в 2020 году. Программа поощрений будет работать в тестовом режиме.

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