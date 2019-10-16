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  4. В России запретят ездить на новых машинах без номеров

В России запретят ездить на новых машинах без номеров

, 8:16 Эфирная новость 40

С 2020 года автовладельцев обяжут устанавливать госномера на свои транспортные средства в день покупки.

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Фото, видео: ТАСС/Смитюк Юрий, 5-tv.ru

Владельцам новых автомобилей запретят ездить без номеров. Зарегистрировать машину нужно будет сразу — в момент покупки.

С 1 января 2020 года в силу вступает ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств». В соответствии с его положениями машины будут проходить регистрацию в автосалонах, которые включат в специальный реестр.

Пока у водителей на процедуру есть десять дней. В ГИБДД пояснили, что на уже подержаные машины, новый закон распространяться не будет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что старые автомобили в России могут получить льготы.

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