В России запретят ездить на новых машинах без номеров

Владельцам новых автомобилей запретят ездить без номеров. Зарегистрировать машину нужно будет сразу — в момент покупки.

С 1 января 2020 года в силу вступает ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств». В соответствии с его положениями машины будут проходить регистрацию в автосалонах, которые включат в специальный реестр.

Пока у водителей на процедуру есть десять дней. В ГИБДД пояснили, что на уже подержаные машины, новый закон распространяться не будет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что старые автомобили в России могут получить льготы.