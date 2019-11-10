Счастливые и неудачные дни: Лунный календарь на неделю с 11 по 17 ноября

Для того чтобы все задуманное осуществилось, а Вселенная благоприятствовала реализации желаний, необходимо следовать предписаниям Лунного календаря. Если составлять план на неделю, учитывая влияние сверхъестественных факторов, можно избежать неудач и выбрать для всех начинаний самое подходящее время. О том, что и когда лучше всего выполнять, рассказал портал 7дней.ru.
Понедельник, 11 ноября
День нейтральный
В этот день рекомендуется совершать покупки, начинать бизнес, наводить порядок дома и проводить оздоровительные процедуры. Также энергия космоса способствует восстановлению семейных связей и налаживанию контактов с родственниками.
На 11 ноября не желательно назначать свадьбы. Также лучше постараться как можно меньше времени проводить в одиночестве и суете.
Вторник, 12 ноября
День неблагоприятный
Этот день хорошо подходит для занятий спортом, интенсивных тренировок, завершения ранее начатых дел и работы в коллективе.
12 ноября категорически запрещается проводить операции, стричь волосы, отправляться в путешествия и ругаться с близкими.
Среда, 13 ноября
День нейтральный
В этот день лучше всего отказаться от всего старого: поставить точку в отношениях, подать заявление на развод, выбросить из дома ненужные вещи и распрощаться с делами, которые вы долго не могли завершить.
Не рекомендуется заключать переговоры, проводить встречи и начинать новый бизнес. От отдыха на воде 13 ноября также лучше воздержаться.
Четверг, 14 ноября
День благоприятный
14 ноября — идеальный день для всего нового. Можно смело заключать контракты, заводить новые знакомства, строить бизнес и менять место жительства. Не стоит бояться делать крупные финансовые вложения и отправляться в путешествия. Также это время идеально подойдет для вступления в брак и зачатия детей.
Не рекомендуется разрывать старые отношения.
Пятница, 15 ноября
День нейтральный
В этот день лучше всего заняться собой: провести косметические и оздоровительные процедуры, отдохнуть, поговорить по душам, уйти с головой в творчество. Можно уехать за город или отправиться изучать окрестности соседней страны.
Категорически запрещается назначать на 15 ноября операции и спорить с близкими людьми.
Суббота, 16 ноября
День неблагоприятный
Этот день идеально подойдет для избавления от всего старого и ненужного и решения давно назревших конфликтов. Не бойтесь поставить на место своих недоброжелателей. Пришло время проявить характер.
В этот день велика вероятность катастроф, поэтому лучше максимально себя обезопасить и воздержаться от долгих поездок. Не рекомендуется проводить свадьбы, менять имидж и делать серьезные покупки.
Воскресенье, 17 ноября
День нейтральный
В этот день рекомендуется отдохнуть, отправиться в путешествие, провести время с близкими, начать курс лечения, восстановить здоровье и помириться с родными.
Лучше отложить домашние хлопоты и нелюбимые энергозатратные дела на другой день.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз на неделю с 11 по 17 ноября.