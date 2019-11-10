Счастливые и неудачные дни: Лунный календарь на неделю с 11 по 17 ноября

Для того чтобы все задуманное осуществилось, а Вселенная благоприятствовала реализации желаний, необходимо следовать предписаниям Лунного календаря. Если составлять план на неделю, учитывая влияние сверхъестественных факторов, можно избежать неудач и выбрать для всех начинаний самое подходящее время. О том, что и когда лучше всего выполнять, рассказал портал 7дней.ru.

Понедельник, 11 ноября

День нейтральный

В этот день рекомендуется совершать покупки, начинать бизнес, наводить порядок дома и проводить оздоровительные процедуры. Также энергия космоса способствует восстановлению семейных связей и налаживанию контактов с родственниками.

На 11 ноября не желательно назначать свадьбы. Также лучше постараться как можно меньше времени проводить в одиночестве и суете.

Вторник, 12 ноября

День неблагоприятный

Этот день хорошо подходит для занятий спортом, интенсивных тренировок, завершения ранее начатых дел и работы в коллективе.

12 ноября категорически запрещается проводить операции, стричь волосы, отправляться в путешествия и ругаться с близкими.

Среда, 13 ноября

День нейтральный

В этот день лучше всего отказаться от всего старого: поставить точку в отношениях, подать заявление на развод, выбросить из дома ненужные вещи и распрощаться с делами, которые вы долго не могли завершить.

Не рекомендуется заключать переговоры, проводить встречи и начинать новый бизнес. От отдыха на воде 13 ноября также лучше воздержаться.

Четверг, 14 ноября

День благоприятный

14 ноября — идеальный день для всего нового. Можно смело заключать контракты, заводить новые знакомства, строить бизнес и менять место жительства. Не стоит бояться делать крупные финансовые вложения и отправляться в путешествия. Также это время идеально подойдет для вступления в брак и зачатия детей.

Не рекомендуется разрывать старые отношения.

Пятница, 15 ноября

День нейтральный

В этот день лучше всего заняться собой: провести косметические и оздоровительные процедуры, отдохнуть, поговорить по душам, уйти с головой в творчество. Можно уехать за город или отправиться изучать окрестности соседней страны.

Категорически запрещается назначать на 15 ноября операции и спорить с близкими людьми.

Суббота, 16 ноября

День неблагоприятный

Этот день идеально подойдет для избавления от всего старого и ненужного и решения давно назревших конфликтов. Не бойтесь поставить на место своих недоброжелателей. Пришло время проявить характер.

В этот день велика вероятность катастроф, поэтому лучше максимально себя обезопасить и воздержаться от долгих поездок. Не рекомендуется проводить свадьбы, менять имидж и делать серьезные покупки.

Воскресенье, 17 ноября

День нейтральный

В этот день рекомендуется отдохнуть, отправиться в путешествие, провести время с близкими, начать курс лечения, восстановить здоровье и помириться с родными.

Лучше отложить домашние хлопоты и нелюбимые энергозатратные дела на другой день.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз на неделю с 11 по 17 ноября.