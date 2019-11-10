Самолет В-737, следовавший рейсом «Челябинск — Сочи», был вынужден совершить посадку в аэропорту Куромоч города Самара из-за дебошира на борту. Экипаж авиалайнера доложил о деструктивном пассажире и решении следовать на незапланированный аэродром. Также поступил запрос о наряде полиции по прибытии воздушного судна.
Самолет рейса «Челябинск — Сочи» сел в Самаре из-за дебошира
Сегодня, 12:27 | Карина Бернтгольц Происшествия Срочная новость 28
Экипаж авиалайнера В-737 доложил о деструктивном пассажире и незапланированной посадке.
Фото: www.globallookpress.com / Lex Rayton
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