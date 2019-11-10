  1. Пятый канал
  4. Самолет рейса «Челябинск — Сочи» сел в Самаре из-за дебошира

Самолет рейса «Челябинск — Сочи» сел в Самаре из-за дебошира

, 12:27 | Карина Бернтгольц Срочная новость 28

Экипаж авиалайнера В-737 доложил о деструктивном пассажире и незапланированной посадке.

Фото: www.globallookpress.com / Lex Rayton

Самолет В-737, следовавший рейсом «Челябинск — Сочи», был вынужден совершить посадку в аэропорту Куромоч города Самара из-за дебошира на борту. Экипаж авиалайнера доложил о деструктивном пассажире и решении следовать на незапланированный аэродром. Также поступил запрос о наряде полиции по прибытии воздушного судна.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.73
0.14 70.42
-0.13
Гороскоп на 10 ноября: секстиль Сатурна и Нептуна открывает возможности!

Последние новости

12:27
Самолет рейса «Челябинск — Сочи» сел в Самаре из-за дебошира
12:15
«Будет интересный роман»: Астролог предсказала Бузовой встречу суженого в этом году
12:07
Золото не для «пещерных людей»: почему важно сохранить целостность русского языка
11:48
Ирина Шейк рассказала, почему женщины бояться быть сексуальными
11:32
Лолита рассказала, как выгнала супруга из дома
11:23
Два человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП в Якутии — видео

Сейчас читают

Фанаты переживают за отношения Рудковской и Плющенко
Гороскоп на 10 ноября: секстиль Сатурна и Нептуна открывает возможности!
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 ноября

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев