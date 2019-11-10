Самолет В-737, следовавший рейсом «Челябинск — Сочи», был вынужден совершить посадку в аэропорту Куромоч города Самара из-за дебошира на борту. Экипаж авиалайнера доложил о деструктивном пассажире и решении следовать на незапланированный аэродром. Также поступил запрос о наряде полиции по прибытии воздушного судна.