Путин назвал главные приоритеты в работе полиции

Президент РФ Владимир Путин назвал главные приоритеты работы полиции. С речью он выступил на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел. 5-tv.ru публикует видео.

«Сегодня органы внутренних дел, каждый сотрудник должны соответствовать самым высоким требованиям, вести эффективную, системную работу», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что полицейские должны жестко противостоять терроризму, а также попыткам экстремистов посеять ненависть и расколоть российское общество.

«Здесь важна постоянная профилактическая работа, честный, прямой диалог с гражданским обществом, представителями традиционных религий России», — уточнил президент.

Он призвал «решительно и целеустремленно» бороться с организованной преступностью, коррупцией и наркоторговлей. Также правоохранители должны контролировать вопросы, связанные с мигрантами: с одной стороны, устранять миграционные нарушения, а с другой, создавать отрытые условия для туристов и честных иностранцев.

В заключение Путин отметил, что правоохранительные органы получают и будут получать всю необходимую поддержку со стороны общества и государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин наградил композитора Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного.